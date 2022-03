Camila Cabello, İngiltere’de yayınlanan The One Show adlı bir televizyon programına görüntülü bağlandı. Programda dans figürleri sergileyen ünlü şarkıcının göğsü açıldı. O an stüdyoda olan konuklar ne yapacaklarını bilemedi. Bir anda gündem olan Küba-Amerika asıllı ünlü şarkıcı hakkında Camila Cabello kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dini nedir? Şarkıları nelerdir? Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Camila Cabello'nun hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik.

CAMİLA CABELLO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Camila Cabello ya da tam adıyla Karla Camila Cabello Estrabao, 3 Mart 1997 yılında Küba'nın Cojimar kentinde dünyaya geldi.

Fifth Harmony isimli kız müzik grubu ile tanınan Camila Cabello, X Factor isimli şarkı yarışmasının Syco Music ve Epic Records yapımcıları ile albüm anlaşmaları yapmıştır. Bu Cabello'nun müzik hayatında dönüm noktası olmuştur.

Müzik kariyerine solo vokal yaparak başlayan Camila Cabello, Machine Gun Kelly ile birlikte yaptıkları "Bad Things" isimli çalışma ile Amerika Billboard Hot 100 listesinde 4. sıraya kadar yükseldiler ve popülerlik kazandılar.

CAMİLA CABELLO'NUN DİNİ NEDİR?

Camila Cabello Hristiyandır. 2016 yılında ilk grubu Fifth Harmony'dan ayrıldıktan sonra ilk solo şarkısı "Crying in the Club" performansını yayınlamıştır.

CAMİLA CABELLO ŞARKILARI NELERDİR?

Camila (2018)

Romance (2019)

CAMİLA CABELLO İLE SHAWN MENDES AYRILDI MI?

Camila Cabello ile Shawn Mendes geçtiğimiz yılın Kasım ayınfa birlikteliklerini noktalama kararı aldı.

İkili yaptıkları ortak açıklamada "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullanarak ayrıldıklarını duyurmuştu.