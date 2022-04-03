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Camila Cabello plajda küçük bikinisiyle yakalandı! İsyan etti

03.04.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shawn Mendes ile uzun süredir birlikte olan ancak geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Camila Cabello Miami'de yakalandı. Küçük bikinisiyle çekilen fotoğrafları servis edilince ünlü isim sosyal medya hesabından isyan etti.

Camila Cabello plajda küçük bikinisiyle yakalandı! İsyan etti

Dünyaca ünlü Kübalı şarkıcı Camila Cabello Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Sarı üzeri çizgili üzerine küçük gelen bir bikini ile görüntülenen Camila Cabello fotoğraflarının yayınlanması ve kilosu üzerine yapılan yorumlardan sonra sosyal medya hesabından sitem etti.

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Sağlıklı kadın bedeninin nasıl göründüğü konusundaki dayatmaların kişinin kendi öz saygısını etkilediğine dikkat çeken Cabello, böyle hissettiğinde bunun kendisinin değil bu kültürün düşünceleri olduğunu kendine hatırlattığını söylüyor.

Bunun tamamen gerçek olmadığını da belirten Cabello, photoshop, yemede kısıtlama, aşırı egzersiz yapma ve bedenimizin o anki ve doğal halinden farklı görünmesini sağlayan açıları seçme gibi kendimize yaptığımız şeylere de dikkat çekiyor.

Camila Cabello bikinisi ve selülitleri üzerinden yapılan yorumlara sitem ederek "7 yaşındayken plajdaki halime dönmek istiyorum. Mutlu, aptal, nefes alan, deniz kızı rolü yapan ÖZGÜR halime" dedi.

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Bella Thorne ünlü şarkıcının isyanına destek verdi ve "Çok doğru söyledin" yorumunu yaptı.

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Camila Cabello
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