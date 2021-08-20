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Can Bonomo: Fırıldak dönmeyi öğrendi

20.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile objektif karşısına geçti. Bonomo, birlikte çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Can Bonomo: Fırıldak dönmeyi öğrendi

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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"FIRILDAK DÖNMEYİ ÖĞRENDİ"

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlu ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, eşi ve Roman'la birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram'dan yayınladı.

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Can Bonomo'nun "Fırıldak dönmeyi öğrendi." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 100 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

"BENİM İYİ YANIM"

Bonomo, bugün 31 yaşına basan eşinin doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

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Karayel ile sarıldıkları pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Doğum günü kızı... Benim iyi yanım... Roma Kraliçesi..." notunu düştü.

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Can Bonomo Öykü Karayel
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