Can Bonomo'nun tarzı dikkat çekti

Habert\u00fcrk'ten Onur Ayd\u0131n'\u0131n haberine g\u00f6re, koyun postundan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belli olan kap\u00fc\u015fonu ile so\u011fuk havadan korunan Bonomo, gazetecilerle selamla\u015f\u0131p Ni\u015fanta\u015f\u0131'ndan ayr\u0131ld\u0131.\n\nSevi\u015fme sahneleri dizinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7tiAy\u015fen Gruda\u2019n\u0131n k\u0131z\u0131ndan korkutan a\u00e7\u0131klama! Adli T\u0131p\u2019tan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131! O haberleri yalanlad\u0131
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