MAGAZİN

Can Bonomo'nun tarzı dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Can Bonomo, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir toplantıdan çıkan ve tarz giyimi ile dikkat çeken Bonomo'nun yün kapüşonlu montu dikkatlerden kaçmadı

Can Bonomo'nun tarzı dikkat çekti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, koyun postundan yapıldığı belli olan kapüşonu ile soğuk havadan korunan Bonomo, gazetecilerle selamlaşıp Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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Can Bonomo nişantaşı

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