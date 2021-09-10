Can Bonomo: Perişan etti bizi vallahi...

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

"ÇOK HİSLİ ÇALIYOR"

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlu ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlunun gitarla ilgilendiği anları ölümsüzleştirdi. Can Bonomo'nun, "Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi..." notuyla Instagram'dan yayınladığı gönderi 59 binden fazla beğeni aldı.

Bu gönderiye kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu Emre Karayel ise yakın arkadaşının paylaşımına nazar boncuğu emojileri ekledi.



