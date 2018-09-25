MAGAZİN

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Can Bonomo, öğle saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı yaşadığı kazayı Instagram hesabından duyurdu.

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo, Etiler'de seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarparak yola savruldu. Ünlü müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi.

Can Bonomo kazanın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Merhaba Rock'n Rolla; Bugün ufak bir motorsiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemiycem. Siz de gitmeyin bence. Öpüyorum yastıklar içerisinden. "

Can Bonomo
Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo’nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo trafik kazası

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