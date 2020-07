Can Feda nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler? İşte Can Feda konusu!

Çekimleri 2017 yılında yapılan ve 2018’de vizyona giren Can Feda filmi, ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından yeniden büyük ilgi gördü. Aksiyon ve savaş filmi olarak geçen Can Feda, sosyal medyanın da gündemine oturunca diziyi henüz izlemeyenler tarafından oldukça merak edildi. Diziyi izleyenler ve çekimlerdeki mekanları merak edenler ise “Can Feda nerede çekildi?" sorusunu sormaya başladı. İşte Can Feda filmi ile ilgili tüm merak edilenler...

Can Feda nerede çekildi?

Konusunun ve oyuncularının yanı sıra çekim mekanları ile de ilgi gören Can Feda filmi Bilecik, Eskişehir ve İstanbul’da çekildi. Senaryo doğrultusunda çölde yapılması gereken çekimler ise Eskişehir’deki bir noktada gerçekleştirildi. Filmde 3 bin silah ve 300 aracın kullanılmasının yanı sıra 2.000 figüran rol aldı.

Can Feda oyuncuları

Can Feda filmi oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Dizinin başrolünde ekranların sevilen iki ismi Burak Özçivit ve Kerem Bursin yer alıyor. İkiliye Doktor Seher rolüyle, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de tanınan Melike İpek Yalova eşlik ediyor. Can Feda oyuncuları arasında Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik ve Cem Kurtoğlu gibi önemli isimler bulunuyor.