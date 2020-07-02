Can Feda nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler? İşte Can Feda konusu!

Çekimleri 2017 yılında yapılan ve 2018’de vizyona giren Can Feda filmi, ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından yeniden büyük ilgi gördü. Aksiyon ve savaş filmi olarak geçen Can Feda, sosyal medyanın da gündemine oturunca diziyi henüz izlemeyenler tarafından oldukça merak edildi. Diziyi izleyenler ve çekimlerdeki mekanları merak edenler ise “Can Feda nerede çekildi?" sorusunu sormaya başladı. İşte Can Feda filmi ile ilgili tüm merak edilenler...
Konusunun ve oyuncularının yanı sıra çekim mekanları ile de ilgi gören Can Feda filmi Bilecik, Eskişehir ve İstanbul’da çekildi. Senaryo doğrultusunda çölde yapılması gereken çekimler ise Eskişehir’deki bir noktada gerçekleştirildi. Filmde 3 bin silah ve 300 aracın kullanılmasının yanı sıra 2.000 figüran rol aldı.
Can Feda filmi oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Dizinin başrolünde ekranların sevilen iki ismi Burak Özçivit ve Kerem Bursin yer alıyor. İkiliye Doktor Seher rolüyle, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de tanınan Melike İpek Yalova eşlik ediyor. Can Feda oyuncuları arasında Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik ve Cem Kurtoğlu gibi önemli isimler bulunuyor.
Can Feda filmi konusu itibariyle bir hayli ilgi görüyor. Filmde, dünyanın en tehlikeli bölgelerinden bir tanesinde 7 yıldır devam eden iş savaş işleniyor. Türk ordusu ise hiçbir müttefikten yardım almadan bölgeye giriyor. Bölgede görevli olan timler arasında Yüzbaşı Alparslan komutasında bulunan 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de yer alıyor. Bu Özel Kuvvetler Timi, aralarına katılmış olan Yüzbaşı Pilot Onur ile beraber kendilerine kurulan ciddi bir tuzağın ortaya çıkmasını sağlıyor. Tuzağı bozabilmek için teröristlere karşı vatan uğruna büyük bir savaş veren timin yaşadığı vicdan mücadelesi de gözler önüne getiriliyor.
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