Can Nergis Börü dizisindeki o sahneleri anlattı

Yayın hayatına 28 Şubat Çarşamba akşamı Star Tv’de başlayacak olan Börü dizisinin oyuncularından Can Nergis dizide Börü timinin operasyon yaparak ele geçirdiği şehrin hakimi özel tim polisi Tolga Erlik karakterini canlandırıyor.

Çekimler sırasında en ince ayrıntıya kadar dikkat edildiğini söyleyen Can Nergis, “Çok emek verdik. En ince detaya kadar dikkat ettik. Patlama sahnelerinin çoğu gerçeğe yakın. Bazı sahnelerde ise gerçek patlayıcılar kullandık” dedi.

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