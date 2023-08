Can Yaman, annesi ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam ettiriyor. Her açıklaması ve her paylaşımıyla olay olan Can Yaman'ın son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Can Yaman, Instagram hesabından annesi Güldem ve babası Güven Yaman ile olan pozunu paylaştı.

Yaman paylaşımında, “Her şeye rağmen güler yüzlü bir aile bulabilmek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Yaman’ın babasıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımına 'Babasının kopyası', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Yaman, iyi derecede İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır.