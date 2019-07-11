MAGAZİN

Can Yaman'dan tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman sosyal medyada olay oldu. Can Yaman’ın Erkenci Kuş’un yeni bölümü için yapılan yorumlara verdiği ters cevaplar tepki topladı!

Can Yaman'dan tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde, yakın zamanda askere gidecek olan Can Yaman'ın kaza geçirmesi çok sayıda yorum aldı.

Erkenci Kuş dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma, dizinin hayranları yorum olarak; gelecek bölümler için varsayımlarda bulundu.

Son dönemin popüler isimleri arasında olan dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, gelen bu yorumlara ters bir üslupla cevap verince tepki çekti.

Hayranlarının yorumlarına azarlar şekilde cevap veren Can Yaman, takipçilerini kızdırdı.

İşte ünlü ismin hayranlarına verdiği cevaplar...

01

2

6

5

4

3


Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı! Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!
Simge'den yeni imaj! Sarışın olduSimge'den yeni imaj! Sarışın oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman erkenci kuş instagram

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Gökhan Özoğuz'dan Ali İsmail Korkmaz mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den yatak pozu

Yatak pozu: Dudaklarım...

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Kaya Çilingiroğlu'dan ayrılık açıklaması: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim

Ayrılık açıklaması: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim

Metin Hara'dan Adriana Lima-Emir Uyar aşkına ilk tepki!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hakan Baş ve Bensu Soral evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor

Hakan Baş ve Bensu Soral evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.