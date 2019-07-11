Can Yaman'dan tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde, yakın zamanda askere gidecek olan Can Yaman'ın kaza geçirmesi çok sayıda yorum aldı.

Erkenci Kuş dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma, dizinin hayranları yorum olarak; gelecek bölümler için varsayımlarda bulundu.

Son dönemin popüler isimleri arasında olan dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, gelen bu yorumlara ters bir üslupla cevap verince tepki çekti.

Hayranlarının yorumlarına azarlar şekilde cevap veren Can Yaman, takipçilerini kızdırdı.

İşte ünlü ismin hayranlarına verdiği cevaplar...



