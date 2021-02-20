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Can Yaman-Diletta Leotta ilişkisine Ahmet Çakar'dan olay yorum!

20.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Can Yaman-Diletta Leotta ilişkisine Ahmet Çakar'dan olay yorum!

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı konuşulmaya devam ediyor. Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar, Can Yaman ve sevgilisi hakkında şok eden sözler sarf etti.

Snob Magazin'in haberine göre; Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar, Can Yaman-Diletta Leotta aşkını diline doladı.

'KEZBAN' BENZETMESİ

YouTube'da yayınlanan programında konuşan Ahmet Çakar, Can Yaman ve sevgilisine 'kezban' diyerek herkesi şoke etti.

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'TAM BİR HOKKABAZ!'

Ahmet Çakar, "Can Yaman ünlü bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de kezban! Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz" sözleriyle şaşkına çevirdi. Can Yaman'ın İtalya'da hayran kitlesi olmadığını öne süren Çakar, "Oradaki insanlara para veriyorlar. Sonra Can Yaman'ın etrafına toplanıyorlar" dedi.
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Sözlerini sürdüren Çakar, "Can Yaman daha çarpım tablosunu bilmez. Atatürk'ün doğum tarihi ve yerini bile bilmeyebilir" deyip ekledi: "Can Yaman gönüllerin değil vücutların sevgilisi!" Can Yaman'ın spor yazarı Ahmet Çakar'a ne yanıt vereceği merak konusu oldu.


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