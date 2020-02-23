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Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Can Yaman bir davet üzerine İtalya'ya gitti. Havalimanında yüzlerce hayranı tarafından karşılanan Yaman, izdihama neden oldu.

Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

Erkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Can Yaman kısa bir süre önce İtalya’ya gitti! Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu.

Geçtiğimiz ay askerden dönen ünlü oyuncu İtalya'da yeni imajıyla tam not aldı. Havalimanı çıkışı hayranınlarının çığlıklarıyla karşılaşan Yaman, kısa süreli izdihama neden oldu. Sevenleriyle tek tek fotoğraf çektiren ünlü oyuncu objektiflere böyle yansıdı.

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Bir süre önce yaptığı libido açıklamaları ve İspanya’da katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan “Bize bu dünyadan olduğunu nasıl kanıtlayabilir?” sorusunu “Arkaya geçelim istersen” şeklinde cevap vererek herkesten büyük tepki alan Can Yaman, Türkiye’de sessiz kalmayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevinden dönen ünlü oyuncu sosyal medya hesabında annesi ile birlikte askerdeyken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyaya geri dönmüştü. Ancak ünlü oyuncu yine de çok fazla röportaj vermiyor ve şu günlerde sessiz kalmayı tercih ediyor.

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Can Yaman, Can Yaman imaj,

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