Can Yaman İtalya'da neden popüler?

Dünya turuna çıkan Can Yaman, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ardından rotayı Roma'ya çevirdi. İtalya'ya giden oyuncuyu, havalimanına iner inmez büyük bir kalabalık karşıladı. Can Yaman, İtalyan polisinin koruması eşliğinde havalimanında dolaşabildi.

Ardından oteline yerleşen oyuncuyu sevenleri burada da yalnız bırakmadı ve otelin önünde Can Yaman'ı beklemeye başladı. Yaman hayranlarının arasına girerek onlarla tek tek fotoğraflar çektirdi.

Can Yaman daha önce de İtalya'ya gitmiş, ve Napoli'de konaklamıştı. Benzer bir sevgiyle orada da karşılaşan Yaman'ın kaldığı otelin önünü 5 gün boyunca hayranları kuşatmıştı.

CAN YAMAN NEDEN POPÜLER?

Can Yaman'ın Erkenci Kuş dizisinden önce rol aldığı Dolunay, İtalya'da da yayınlanıyor. Dizi ülkede oldukça popüler bu sebeple Can Yaman da İtalya'da çok seviliyor.

Oyuncunun Napoli ziyaretinde "PR yapıyor" şeklinde dedikodular çıkınca Can Yaman, İtalya'da neden sevildiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bu arada İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay.. Erkenci Kuş şu an burada youtubedan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."