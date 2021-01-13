Can Yaman kalbini İtalyan spikere kaptırdı

Türkiye'deki başarısının ardından yurt dışına açılan ve özellikle İspanya ile İtalya'da inanılmaz bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman bu kez yaptığı çapkınlıkla gündemde. İtalya'nın en ünlü spor spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta ile Can Yaman'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

İTALYAN BASININDA YER ALDI!

Daha önce evinin soyulması ve Zlatan İbrahimoviç ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Diletta Leotta, bu kez Can Yaman'a kancayı taktı. Çiftin 5 gün boyunca başbaşa zaman geçirdiği iddia edilirken, İtalyan magazin dergisi Chi ikilinin fotoğraflarını yayımladı.

TÜM ZAMANI BİRLİKTE GEÇİRDİLER

İkilinin Roma'da aynı otel odasında kaldıkları ve tüm zamanlarını birlikte geçirdikleri ifade edilirken, dışarıya çıktıları alışveriş sıranda görüntülendikleri ortaya çıktı. Diletta'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımda yatak odasında elinde tuttuğu bir buket çiçek için yazdığı "İşle geçen bir günün ardından, odada bir buket çiçek bulmak bizi bir gülümsemeyle uyutur" notunun Can Yaman'a gönderme olduğu iddia edildi.



