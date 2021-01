Dünden bugüne Can Yaman dizileri

Can Yaman dizileri son aylarda inanılmaz bir şekilde yükselişe geçti ama çok az kişi Can Yaman ilk dizisi olan Gönül İşlerini hatırlıyor. Can Yaman oynadığı diziler genellikle romantik komedi olsa da, genç aktör drama alanında da oldukça başarılıdır. Can yaman kaç dizide oynadı sorusunun cevabı ise düşündüğünüzden oldukça azdır. Can Yaman şimdiye kadar 6 dizide rol aldı. Can Yaman hangi dizilerde oynadı sorusunun cevabı ise sırasıyla; Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış’tır. Can Yaman oynadığı diziler sıralamasına çok yakında yeni bir dizi daha katılacak. Can Yaman, kısa bir süre önce İtalyan bir yapım şirketi ile el sıkışarak Sandokan adlı dizinin başrolünü üstlendi.

Karşınızda Can Yaman dizileri

2014 – 2015 Gönül İşleri

Can Yaman ilk dizisi olan Gönül İşleri, Can Yaman’ın bilinen halinden bir hayli uzak. Can Yaman’ın ilk kez ekranda göründüğü dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Türkan Derya oturuyordu. Can Yaman Sinem Kobal dizisi olarak da hatırlanan Gönül İşleri, sıcak bir aile hikayesini konu alıyor. Servet, Saadet ve Sevda adlı 3 kız kardeşin “Gönül İşleri”ni konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar, Timuçin Esen, Fırat Çelik, Sezai Aydın gibi isimler yer alıyor. Yeni oyuncu Can Yaman, Gönül İşleri dizisinde yan karakterlerden biri olarak boy gösteriyordu. Sinem Kobal’ın canlandırdığı Sevda karakteriyle yakınlaşmaya çalışan Doğulu bir ailenin aslında zengin olan ama bunu saklayan bir genç olan Bedir karakterine hayat verdi. Can Yaman’ın canlandırdığı Bedir karakteri, Sinem Kobal’ın canlandırdığı Sevda'nın gelecekteki büyük aşkıdır.