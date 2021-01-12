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Dünden bugüne Can Yaman dizileri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Dünden bugüne Can Yaman dizileri

Can Yaman dizileri ekranda reyting rekorları kırarken, genç aktörün ünü ülkemizin sınırlarını çoktan aştı. Can Yaman Erkenci Kuş dizisiyle hafızalara kazınsa da ondan öncesinde de televizyon ekranlarında boy gösterdi. İşte, İtalya’da yayınlanacak olan son dizisi Sandokan da dahil olmak üzere tüm Can Yaman diziler.

Can Yaman dizileri son aylarda inanılmaz bir şekilde yükselişe geçti ama çok az kişi Can Yaman ilk dizisi olan Gönül İşlerini hatırlıyor. Can Yaman oynadığı diziler genellikle romantik komedi olsa da, genç aktör drama alanında da oldukça başarılıdır. Can yaman kaç dizide oynadı sorusunun cevabı ise düşündüğünüzden oldukça azdır. Can Yaman şimdiye kadar 6 dizide rol aldı. Can Yaman hangi dizilerde oynadı sorusunun cevabı ise sırasıyla; Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış’tır. Can Yaman oynadığı diziler sıralamasına çok yakında yeni bir dizi daha katılacak. Can Yaman, kısa bir süre önce İtalyan bir yapım şirketi ile el sıkışarak Sandokan adlı dizinin başrolünü üstlendi.

Karşınızda Can Yaman dizileri

2014 – 2015 Gönül İşleri

Can Yaman ilk dizisi olan Gönül İşleri, Can Yaman’ın bilinen halinden bir hayli uzak. Can Yaman’ın ilk kez ekranda göründüğü dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Türkan Derya oturuyordu. Can Yaman Sinem Kobal dizisi olarak da hatırlanan Gönül İşleri, sıcak bir aile hikayesini konu alıyor. Servet, Saadet ve Sevda adlı 3 kız kardeşin “Gönül İşleri”ni konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar, Timuçin Esen, Fırat Çelik, Sezai Aydın gibi isimler yer alıyor. Yeni oyuncu Can Yaman, Gönül İşleri dizisinde yan karakterlerden biri olarak boy gösteriyordu. Sinem Kobal’ın canlandırdığı Sevda karakteriyle yakınlaşmaya çalışan Doğulu bir ailenin aslında zengin olan ama bunu saklayan bir genç olan Bedir karakterine hayat verdi. Can Yaman’ın canlandırdığı Bedir karakteri, Sinem Kobal’ın canlandırdığı Sevda'nın gelecekteki büyük aşkıdır.

Gönül İşleri

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2015 – 2016 İnadına Aşk

Can Yaman’ın başrolünü Açelya Topaloğlu ile paylaştığı İnadına Aşk, genç oyuncuyu daha fazla tanınır hale getirmiştir. Romantik komedi İnadına Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Can Yaman’la birlikte Nilay Duru, Eren Vurdem ve Cem Belevi gibi isimler rol almıştır. İnadına Aşk, Can Yaman dizilerinin yükselişe geçmesini sağlayan başlangıç yapımlarından biridir. Can Yaman FOX dizisi İnadına Aşk, düşük reytinglerden dolayı sona erse de Can Yaman bu diziyle, genç kızların radarına girmeyi başardı.

İnadına Aşk

2016 – 2017 Hangimiz Sevmedik

Can Yaman dizileri arasında yer alan Hangimiz Sevmedik, Can Yaman TRT dizisi olarak hatırlanır. Yeşilçam tadında sahneleriyle ön plana çıkan Hangimiz Sevmedik dizisinde Can Yaman’a Selen Soyder eşlik etmiştir. Can Yaman, oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker‘in de yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide Tarık Çam karakterini canlandırmıştır. Can Yaman, şimdiye kadar rol aldığı Gönül İşleri, İnadına Aşk ve Hangimiz Sevmedik dizisinde henüz vücut çalışmaya başlamamış, şu sıralar alışık olduğumuz görüntüsünden bir hayli farklı şekilde kamera karşısına geçmiştir.

Hangimiz Sevmedik

2017 Dolunay

Romantik komedi türünde olan Dolunay dizisi Can Yaman’ın canlandırdığı Ferit karakteriyle Özge Gürel’in canlandırdığı Nazlı karakterinin arasındaki imkânsız aşkı anlatıyor. Can Yaman dizilerinin patlama yapmadan önceki yapım olan Dolunay’da aynı zamanda Hakan Kurtaş ve Necip Memili gibi isimler rol almaktadır. Temmuz 2017’de başlayan Can Yaman dizisi Aralık 2017 tarihinde final yaparak sona ermiştir.

Dolunay

2018 – 2019 Erkenci Kuş

Can Yaman dizileri arasında özel bir yere sahip olan Erkenci Kuş, genç oyuncunun tam anlamıyla patlama yaptığı yapım oldu. Meriç Acemi’nin senaryosunu kaleme aldığı Erkenci Kuş, Demet Özdemir’in canlandırdığı Senem adlı genç kızla, Can Yaman’ın canlandırdığı maceraperest Can Divit’in aşkını konu alıyor. Dizi, tam anlamıyla patlama yaptı. Yaz dizisi olarak başlayan Can Yaman’ın başrolünü üstlendiği Erkenci Kuş, aldığı izlenme oranları sayesinde kışın da devam etti. Can Yaman’a uluslararası ün getiren dizi, 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü aldı. 51 bölüm devam eden Erkenci Kuş dizisi döneminde Can Yaman, yaptığı vücut çalışma sayesinde yepyeni bir görünüme kavuştu.

Erkenci Kuş

2020 Bay Yanlış

Erkenci Kuş dizisinin getirdiği büyük başarıdan sonra ekrana gelen Can Yaman dizisi Bay Yanlış, Fox TV’de ekrana geldi. Can Yaman’ın yeniden Özge Gürel’le birlikte kamera karşısına geçtiği Bay Yanlış, diğer Can Yaman dizilerinin olduğu gibi romantik komedi türünde. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zengin ikilisi tarafından kaleme alınan Bay Yanlış dizisinin ekran ömrü kısa oldu.

Bay Yanlış

Sandokan

İtalya’da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman, önümüzdeki aylarda İtalya’da yayınlanacak olan Sandokan dizisi için Luxvide şirketi ile el sıkıştı. Can Yaman İtalya dizisi olarak anılan dizi, aslında eski bir roman serisinden televizyona uyarlanacak. Bir roman kahramanı olan korsan Sandokan’ın maceralarını konu alacak olan dizi için cast çalışmaları devam ediyor. Can Yaman’ın başrolünü üstleneceği dizi için henüz yayın tarihi açıklanmadı.

Sandokan

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