Can Yaman: Umarım hayranlarım büyük şok yaşamaz

Star'ın sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman, bedelli askerlikten yararlanacak. Yakışıklı oyuncu, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını keseceğini açıkladı.

Bedelli askerlikten faydalanan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 21 günlük zorunlu görevini yapmak için İzmir'e gideceğini açıkladı.

'UMARIM HAYRANLARIM BÜYÜK ŞOK YAŞAMAZ'

Saç ve sakalını keseceği için üzgün olduğunu belirten oyuncu, “En son lise yıllarımda saçımı üç numara kestirmiştim. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Umarım hayranlarım büyük şok yaşamaz” dedi.

SEZON ARASI YOK

Öte yandan Can Yaman, ‘Erkenci Kuş’ dizisinin sezon arası vermeyeceğini, tatil programlarını iptal ettiğini söyledi.

