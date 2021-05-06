Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemopterapi görmeye başlayan ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu. İşte, Canan Ergüder'in sağlık durumu...
Canan Ergüder'in sağlık durumu
Menajerimi Ara dizisinin sevilen oyuncusu Canan Ergüder Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyurarak diziden ayrılmıştı.
Kemoterapi tedavisi süren ünlü oyuncu sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Ergüder paylaştığı fotoğrafın altına "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." notunu düştü.
Güzel oyuncu meme kanserine yakalandığını ilk olarak bu fotoğraf ile paylaşarak pozitif hissettiğini ifade etmişti.
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