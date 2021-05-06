Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ergüder paylaştığı fotoğrafın altına "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." notunu düştü.