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Canan Kaftancıoğlu, Candan Erçetin'in konserine gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Candan Erçetin'in açıkhava konserine gitti. Kaftancıoğlu'nu gören vatandaşlar, konser alanında alkış tufanı koparttı.

Canan Kaftancıoğlu, Candan Erçetin'in konserine gitti

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Candan Erçetin rüzgarı esti. Erçetin'in konserine sanat ve siyaset camiasından birçok isim ve hayranları katıldı.

Katılanlar arasında Mor ve Ötesinin solisti Harun Tekin, Oyuncu Melisa Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, 'neşe' olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu gerçekleştirdi.

KAFTANCIOĞLU ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Konserin başlamasına yakın salona giriş yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gören vatandaşlar, Kaftancıoğlu'nu alkışlayarak selamladı.

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Saat 21.00 sıralarında başlayan konserde ünlü oyuncu sevenlerini 2018 yılında çıkardığı aynı zamanda albümünün de çıkış parçası ve ismini taşıyan 'Kim Korkar' parçasıyla selamladı. Oyuncu Melisa Sözen, "Dün burada Harun'ların konseri vardı. Bugün Candan Hanımın. Son iki gündür çok güzel geçiyor" dedi. (DHA)

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