Canan Kaftancıoğlu cezaevinden çıktı! İlk açıklamasında 'devam' mesajı verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere ilk önce adliyeye gitmişti. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İnfaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan Kaftancıoğlu, "Adalet mücadelesini adalete susamışlar için veriyoruz." dedi.

İMAMOĞLU MESAJI

Cezaevi önünde açıklama yapan Kaftancığlu, "Yarın 16 milyon İstanbullu’nun iradesini, yargılamaya kalkacaklar yarın Ekrem başkanımızın mahkemesi var. Hep birlikte orda olacağız. Uzun lafın kısası değerli yol arkadaşlarım, terleyeceğiz yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki, inanan insanların yorgunluğunu, adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak, haydi hepinize kolay gelsin hepinize çok çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız iyi ki yol arkadaşlarımsınız iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi bizleri buluşturmuş çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRECİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu’na yerel mahkeme tarafından 5 ayrı suçtan verilen cezalardan 3’ünü onarken 2’sini bozmuştu. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onamış, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya düşürmüştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek’ suçlarından verilen cezaları ise söz konusu suçların unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle bozmuştu. Böylece Kaftancıoğlu’nun toplamda 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti.



