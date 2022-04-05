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Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

05.04.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay, verdiği beslenme önerileri ile gündemden düşmüyor. Obezite karşıtı olan Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca sağlıklı şekilde oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlere reçete gibi öneride bulundu. Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren 3 besini açıklayan Canan Karatay, bu üçlüyü sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İftar ve sahurda sağlıklı besinler tüketmek isteyenler ünlü doktorun sözlerini araştırıyor. İşte Canan Karatay'ın sofrasından ayırmadığı 3 önemli besin...

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CANAN KARATAY'IN MUHTEŞEM 3'LÜSÜ

Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin iftar ve sahurda sofralarında sağlık açısından bulundurmasında fayda görülen Canan Karatay'ın muhteşem üçlüsü: Ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu.

Ev yoğurdu: Bağışıklığı güçlendiren ev yoğurdu gün boyunca insanın diri kalmasını sağlar. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır.

Ev turşusu: Sirkeli ev turşusu en başta hastalıklardan koruma özelliğine sahip. Enfeksiyonlardan korur. Sağlıklı bir vücut olmasını destekler. Vücudun direncini artırır.

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Turşu suyu: Turşu suyu bağışıklığı güçlendirir. Dost bakterileri vücutta çoğaltır. Bu nedenle bu üç besini tüketen hastalıklardan uzak durur.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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