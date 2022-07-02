HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

02.07.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklamasıyla yankı uyandıran Prof. Dr. Canan Karatay, obezite karşıtlığının yanı sıra doğal beslenme önerileri ile de ön plana çıkan isimlerin başında yer alıyor. Son zamanlarda sık sık basında yer alan Canan Karatay, her geçen gün artan yaz hastalıklarıyla ilgili önemli bir tavsiye verdi. 3 besini işaret eden Karatay, hastalıklara karşı etkili olduklarını dile getirdi.

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarında artışa geçen hastalıklara karşı tedbir almak için önemli bir tavsiyede bulundu. Çelik gibi güçlü bir bağışıklık için 3 besinin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

CANAN KARATAY REÇETESİ

Bağışıklığın güçlü olmasının çok önemli olduğunu söyleyen ünlü doktor ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu ise bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğaldığını belirtti. Bağışıklığın güçlendiğini de dile getiren Canan Karatay bu 3 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

iStock-1388257603

EV YOĞURDU VE EV TURŞUSUNUN FAYDALARI

Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur. Ve bu sebeple hastalıklara karşı önemli bir vazife görevi görür.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz o zamanProf. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz o zaman

Ev yoğurdu ise, yüksek miktarda probiyotik içerir. Bu bağırsak dostu bakteriler ise bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak, bağırsak hareketlerini düzenler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
![İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin... ![İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...
İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Genç kadını başından vurdu! Kan donduran anlar kamerada: Yardım çığlıkları sokakları inletti

Genç kadını başından vurdu! Kan donduran anlar kamerada: Yardım çığlıkları sokakları inletti

3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.