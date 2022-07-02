Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarında artışa geçen hastalıklara karşı tedbir almak için önemli bir tavsiyede bulundu. Çelik gibi güçlü bir bağışıklık için 3 besinin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

CANAN KARATAY REÇETESİ

Bağışıklığın güçlü olmasının çok önemli olduğunu söyleyen ünlü doktor ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu ise bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğaldığını belirtti. Bağışıklığın güçlendiğini de dile getiren Canan Karatay bu 3 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

EV YOĞURDU VE EV TURŞUSUNUN FAYDALARI

Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur. Ve bu sebeple hastalıklara karşı önemli bir vazife görevi görür.

Ev yoğurdu ise, yüksek miktarda probiyotik içerir. Bu bağırsak dostu bakteriler ise bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak, bağırsak hareketlerini düzenler.



