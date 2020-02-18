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Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Snob Magazin'in özel haberine göre; Candan Erçetin'in 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. Karahan'ın , Candan Erçetin'in kendisine doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi alması hakkında ilk kez konuştu.

Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması

Yılın belirli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi almıştı.

'BÜYÜTÜLECEK BİR KONU DEĞİL'

Snob Magazin'in dikkat çeken haberi sonrası Hakan Karahan, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Karahan, "Büyütülecek bir konu değil. Çiftliğimizde yaşayan keçiler büyüyor. Candan'ın bana keçi alması beni çok mutlu etti." dedi.

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DİZİYE VEDA EDİYOR

Öte yandan, 'Yasak Elma' dizisinde Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan'ın diziden ayrılacağı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin, hakan karahan,

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