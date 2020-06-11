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Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal! Cenazeyi paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'ın cenazesinde yaşananlar pes dedirtti. Çalışır'ın cenazesine katılan arkadaşları; anbean yayın yaptı, Instagram'dan story ve fotoğraf paylaştı.

Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal! Cenazeyi paylaştılar

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedidi.

Çalışır'ın yakın çevresi, cenazeden bazı görüntüler paylaştı. Çalışır'ın bazı arkadaşlarının sosyal medya üzerinden cenazeyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

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Çalışır'ın arkadaşı şarkıcı İrem Derici de bu duruma tepki gösterdi. Derici, "Sinirden deliriyordum" dedi.

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Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol almıştır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır.

Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yuh diyorum size kardeşim yuh!!! cenazeye bile saygı kalmamış!! işte bu rezilliklerden dolayı bu sosyal paylaşım sitesilerini sonsuza dek kapatmak lazım rezillik diz boyu!! çünkü bu ülke de bu ülke insanı hiçbir şeyi iyilik güzellik adına değil rezillik kepazelik adına kullanıyor. bu ülkeden ve bu ülke insanından nefret eder hale geldim!! çok merak ediyorum bu rezilliği yapnların cenazesinde de aynı şeyi başkaları yapsa acaba ne düşünütler. memlekette insana saygı kalmadı ki cenazeye saygı olsun
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