Caner Çalışır'ın cenazesinde skandal! Cenazeyi paylaştılar

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedidi.

Çalışır'ın yakın çevresi, cenazeden bazı görüntüler paylaştı. Çalışır'ın bazı arkadaşlarının sosyal medya üzerinden cenazeyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

Çalışır'ın arkadaşı şarkıcı İrem Derici de bu duruma tepki gösterdi. Derici, "Sinirden deliriyordum" dedi.

Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol almıştır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır.

Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.



