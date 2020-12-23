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Caner Cindoruk İspanyol gazetesinde

23.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Caner Cindoruk İspanyol gazetesinde

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk İspanya’nın EL Espanol gazetesine konuştu. Ünlü oyuncu hakkında bilinmeyenleri gazeteye anlattı.

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi. İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve George Clooney ile karşılaştırılan Cindoruk kendisi hakkında bilinmeyenleri de cevapladı.

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Caner Cindoruk, "Bir oyuncu olarak beni de en mutlu eden şey izlenmek ve oynadığım karakteri izleyenlere inandırmak" dedi. İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan Caner Cindoruk “George Clooney çok sevdiğim çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabi ki güzel bir duygu” diye konuştu. Oyuncu, daha önce İspanya’ya gitmediğini ve hayranlarıyla bir araya gelmek için pandemi sürecinden sonra ziyaret etmek istediğini belirtti.


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