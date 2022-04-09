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Caner Erdeniz ve Anıl Altan kızlarını parka götürdü

09.04.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıl Altan ve Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam kızlarını da alarak Bebek’te bir mekanda yemek yedi. Babalar ve kızları yemek yedikten sonra topluca el ele tutuşarak basın mensuplarına poz verdi. Altan ve Erdeniz'in el ele pozu sosyal medyada gündem oldu.

Caner Erdeniz ve Anıl Altan kızlarını parka götürdü

Pelin Akil'in oyuncu eşi Anıl Altan ile Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam kızlarını da alarak Bebek’te bir mekanda yemek yedi. Babalar ve kızları, yemek yedikten sonra parkın yolunu tuttular.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anıl Altan, “Pelin’in işi vardı, Müge’nin de sanırım çekimi vardı, o yüzden kızlar bugün bize emanet. Güzelce bir yemek yedik, sonra da parka gideceğiz” dedi. Basketbolcu Caner Erdeniz ise “Müge çekimde, benim de basketbol sezonum devam ediyor. Anıl'la beraber kızlarımızı aldık, görüştük” ifadelerini kullandı.

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"REKLAMLAR DEVAM EDECEK"

Basın mensuplarının “Eşleriniz ve çocuklarınızla beraber reklamlarda oynadınız, devamı gelecek mi?” sorusuna ikili, “Devam reklamları olacak” yanıtını verdi.
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"KARAVANLA TATİL YAPACAĞIZ"

Tatil planlarından da bahseden Altan, “Yazın bir yerlere kaçacağız, belki beraber de tatil yaparız Canerler ile” açıklamasını yaptı. Erdeniz ise “Karavanımızı tamamladık, bu yaz karavanla tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin de bize dahil olur, beraber karavan tatili yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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Anıl Altan kimdir?
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