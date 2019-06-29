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Caner Erkin, Asena Atalay'ın nafaka davasının ardından Şükran Ovalı'dan olay paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Caner Erkin, Asena Atalay'la süren çekişmeli nafaka davasını kazanmasının ardından Erkin'in eşi Şükran Ovalı'dan nispet gibi bir paylaşım geldi.

Caner Erkin, Asena Atalay'ın nafaka davasının ardından Şükran Ovalı'dan olay paylaşım!

Boşandıktan sonra çekişmeli nafaka davası konusunda sürekli mahkemelik olan eski eşler Asena Atalay ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin krizinde çözüme ulaşıldı. Asena Atalay'ın Caner Erkin'e açtığı 50 bin TL'lik nafaka davasını kaybetmesi üzerine Erkin'in eşi Şükran Ovalı'dan manidar bir paylaşım geldi.

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Şükran Ovalı, Caner Erkin'le sarmaş dolaş pozunu İngilizce "Mutlu mod (ruh hali)" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik pozu, Asena Atalay'a gönderme olarak yorumlandı.

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Oğlu Çınar için aylık 50 bin lira isteyen Asena Atalay'ın aylık 3 bin lira nafaka almasına hükmedilen davanın ertesi günü Şükran Ovalı'dan böyle bir hamle gelmesi "Şükran'dan nispet pozu" dedirtti.

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şükran ovalı caner erkin Asena Atalay

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