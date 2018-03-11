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Caner Erkin'dan pahalı hamilelik hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'ya hamilelik hediyesi olarak Alaçatı'da bakın ne almış

Caner Erkin'dan pahalı hamilelik hediyesi

Caner Erkin iki ay önce eşinin hamile olduğunu öğrenir öğrenmez bebek hediyesi olarak Çeşme Alaçatı'da bahçeli ve havuzlu bir taş ev almış.

Şükran Ovalı hamilelik sürecini burada geçirecekmiş. Çiftin komşusu da futbol yorumcusu eski Beşiktaşlı Tümer Metin.

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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti.

Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
caner erkin şükran ovalı

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