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Caner Erkin'den Seren Serengil'e yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil, "Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Caner Erkin'den cevap gecikmedi

Caner Erkin'den Seren Serengil'e yanıt

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar.

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4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Şakınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Seren Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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ŞÜKRAN OVALI KONUŞTU

Bu açıklamalardan sonra Şükran Ovalı, Instagram hesabından estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı paylaşarak "rol için her şekle girdim, bu fotoğraf photoshoplu ama burnum kocaman olsaydı da gocunmazdım" dedi.

Bir diğer açıklama ise Caner Erkin'den geldi. Caner Erkin, eşinin fotoğrafını paylaşarak "Ben seni her halinle sevdim, seveceğim..." yazdı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
akıllanmıycak bu Seren, kendi tipine bakmadan başkalarını eleştiriyordu. silikonlu dudaklarından konuşması bile anlaşılmıyo
ADAM olan karısına sahip çıkar helal olsun caner erkin e
yazık la adama o ne öyle
işte gerçek aşk.. helal sana caner
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