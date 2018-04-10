Caner Erkin'den Seren Serengil'e yanıt

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar.

4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Şakınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Seren Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

ŞÜKRAN OVALI KONUŞTU

Bu açıklamalardan sonra Şükran Ovalı, Instagram hesabından estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı paylaşarak "rol için her şekle girdim, bu fotoğraf photoshoplu ama burnum kocaman olsaydı da gocunmazdım" dedi.

Bir diğer açıklama ise Caner Erkin'den geldi. Caner Erkin, eşinin fotoğrafını paylaşarak "Ben seni her halinle sevdim, seveceğim..." yazdı.