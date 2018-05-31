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Caner Erkin ve Asena Atalay'ın velayet davasında son durum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki velayet davasında son sözü alan çiftin oğulları Çınar, Erkin'in yeni eşi Şükran Ovalı'yı çok sevdiğini, birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyledi

Caner Erkin ve Asena Atalay'ın velayet davasında son durum!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar’ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a 2017’de açtığı davada ‘sosyal inceleme raporu’ hazırlandı ve mahkemeye sunuldu.

Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.

"OĞLUMUN ODASI BİLE YOK"

Raporda Asena Atalay'ın "Babasının evinde oğlumun odası bile yok" beyanına karşı Caner-Şükran Erkin çiftinin evinde en üst katta Çınar'a ait bir oda ve en alt katta oyun alanının bulunduğu bilgisi yer aldı.

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"BİRLİKTE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Çınar, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel, keyifli zamanlar geçirdiklerini söyledi. Çınar babasıyla daha sık görüşmek ve evinde daha çok kalmak istediğini belirtti. Şükran Ovalı da eşinin düzenli bir aile hayatı olduğunu, velayetin eşine verilmesi durumunda çocukla ilgilenme ve bakım sorumluluğunu üstleneceğini vurguladı.

"BİSKÜVİ VE SU PARASINI BİLE FATURA EDİYOR"

Çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Caner Erkin, mahkemeye şu beyanlarda bulundu: "Eski eşim beni ilgisiz ve sorumsuz bir baba olarak göstermeye çalışıyor. Bir taraftan da sürekli bahaneler üreterek oğlumla görüşmeme engel oluyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor. İyi niyetimi kötüye kullanıyor."

İŞTE SONUÇ

Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapılması uygundur. Mahkeme yargılama sonunda Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.

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caner erkin Asena Atalay şükran ovalı

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