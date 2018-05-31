Caner Erkin ve Asena Atalay'ın velayet davasında son durum!

Çınar, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel, keyifli zamanlar geçirdiklerini söyledi. Çınar babasıyla daha sık görüşmek ve evinde daha çok kalmak istediğini belirtti. Şükran Ovalı da eşinin düzenli bir aile hayatı olduğunu, velayetin eşine verilmesi durumunda çocukla ilgilenme ve bakım sorumluluğunu üstleneceğini vurguladı.

Raporda Asena Atalay'ın "Babasının evinde oğlumun odası bile yok" beyanına karşı Caner-Şükran Erkin çiftinin evinde en üst katta Çınar'a ait bir oda ve en alt katta oyun alanının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.

"BİSKÜVİ VE SU PARASINI BİLE FATURA EDİYOR"

Çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Caner Erkin, mahkemeye şu beyanlarda bulundu: "Eski eşim beni ilgisiz ve sorumsuz bir baba olarak göstermeye çalışıyor. Bir taraftan da sürekli bahaneler üreterek oğlumla görüşmeme engel oluyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor. İyi niyetimi kötüye kullanıyor."

İŞTE SONUÇ

Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapılması uygundur. Mahkeme yargılama sonunda Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.

