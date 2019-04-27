Canevim dizisinden ilk fragman yayınlandı! ATV'nin dizisi Canevim'in oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Koliba Film'in, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği, kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Nihan Büyükağaç, Aras Aydın, Ezgi Şenler, Simge Selçuk, Zuhal Gencer Erkaya'nın oyuncu kadrosunda bulunduğu, merakla beklenen Canevim dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

