Canevim dizisine iki yeni oyuncu! Kristina rolünü kim oynuyor?

Canevim’de Kars’ta Ömer’in (Aras Aydın) şantiyedeki meslektaşının yeni tanıştığı Kristina’yı canlandıracak olan Slagana Vujosevik, etkileyici güzelliği ve ortalığı karıştıracak rolüyle büyük ilgi çekecek.
Dizide Kristina’nın belalı sevgilisi Fikret rolünü oynayacak Cenk Hakan Köksal da performansıyla izleyicilerden tam not alacak.
Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura kaleme aldı.
Başrolleri Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.
Canevim'in 3. bölümü 17 Haziran Pazartesi akşamı saat 20:00’de atv ekranlarına gelecek.
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