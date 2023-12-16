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    4. Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı! Mahkeme salonunda bir deri bir kemik kalan oğlunu görünce kustu

    Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı! Mahkeme salonunda bir deri bir kemik kalan oğlunu görünce kustu

    16.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Michigan eyaletinde 44 yaşındaki Shanda Vander Ark isimli bir kadın, 15 yaşındaki engelli oğlu Timothy Ferguson'un ölümünden dolayı tutuklandı. Birinci derece cinayetten mahkum edilen anneye mahkemede oğlunun son halinin fotoğrafı gösterildi. Cani anne açlıktan ölen oğlunun son görüntüsünü gördüğünde önce gözyaşlarına boğuldu ardından ise midesi bulandığı için mahkeme salonunda kustu.

    Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı! Mahkeme salonunda bir deri bir kemik kalan oğlunu görünce kustu

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 44 yaşındaki Shanda Vander Ark anne engelli oğluna evinde işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Otopsi, 15 yaşındaki engelli Timothy'nin yetersiz beslenmeden ve hipotermiden öldüğünü ortaya çıkardı ve ölümünün cinayet olduğuna karar verildi. Anne birinci derece cinayetle tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken anne Ark'ın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve 29 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

    SON GÖRÜNTÜSÜNE DAYAMADI

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    Duruşma sırasında savcı Matt Roberts, anne Ark'ın Timothy'ye acı sos vererek, buz banyosuna koyarak, uykusuz bırakarak ve buzdolabını ve yemek dolaplarını kilitleyerek işkence yaptığını söyledi.

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    Engelli gencin ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen anne Ark'a oğlunun cansız bedeninin fotoğrafı gösterildi. Anne açlıktan bir deri bir kemik kalan oğlunun cansız bedenini görünce mahkeme salonun ortasında midesi bulanarak kustu.

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