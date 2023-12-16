Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı! Mahkeme salonunda bir deri bir kemik kalan oğlunu görünce kustu

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 44 yaşındaki Shanda Vander Ark anne engelli oğluna evinde işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Otopsi, 15 yaşındaki engelli Timothy'nin yetersiz beslenmeden ve hipotermiden öldüğünü ortaya çıkardı ve ölümünün cinayet olduğuna karar verildi. Anne birinci derece cinayetle tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken anne Ark'ın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve 29 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜNE DAYAMADI

Duruşma sırasında savcı Matt Roberts, anne Ark'ın Timothy'ye acı sos vererek, buz banyosuna koyarak, uykusuz bırakarak ve buzdolabını ve yemek dolaplarını kilitleyerek işkence yaptığını söyledi.

Engelli gencin ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen anne Ark'a oğlunun cansız bedeninin fotoğrafı gösterildi. Anne açlıktan bir deri bir kemik kalan oğlunun cansız bedenini görünce mahkeme salonun ortasında midesi bulanarak kustu.