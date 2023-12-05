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    4. Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp video izletip sorduğu soruyla bir anda şaşkına çevirdi... O anlara yorum yağdı

    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp video izletip sorduğu soruyla bir anda şaşkına çevirdi... O anlara yorum yağdı

    05.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Özellikle çiftlerin birbirlerine uyguladıkları meydan okumalar sosyal medya kullanıcıları tarafından viral oluyor. Bir çift yeni bir akımın fitilini ateşleyerek sosyal medyaya bıraktı. Kadın futbolcunun sevinme anlarını kocasına izlettiren kadın kocasına futbolcunun forma numarasını sorduğunda ise yanlış cevap alınca sinirlendi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

    İsveçli futbolcu Alisha Lehmann Instagram'daki 16 milyonu aşkın takipçisiyle kadın futbol dünyasının fenomenlerinden biri. Erkeklerin futbola olan düşkünlüğünü test etmek için ilginç bir yola başvuran kadın diğer kadınlara adeta ilham oldu. Kocasını yanına çağırarak Alisha Lehmann'ın fenomen haline gelen sevinç gösterisini izleten kadın daha sonrasında eşine futbolcunun forma numarasını sordu.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Eşinin sorusunu bir anda anlayamayan adam forma numarasına yanlış cevap verdi. Sosyal medya kullanıcıları o anlara binlerce yorum yaptı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sırtında numara yazdığından bile haberim yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "7 rakamı gayet 9 olarak okunabilir. Sizin içiniz fesat" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kalçasına bakmaktan rakamı okumadığına eminim" notunu ekledi.

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    sosyal medya
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