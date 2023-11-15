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    4. Çocuk psikiyatristinden skandal hareket! Aralarında danışanlarının da olduğu çocukların görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi... Bilgisayarından koleksiyon çıktı

    Çocuk psikiyatristinden skandal hareket! Aralarında danışanlarının da olduğu çocukların görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi... Bilgisayarından koleksiyon çıktı

    15.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki çocuk psikiyatristi David Tatum, aralarında hastalarının da bulunduğu çocukların görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirmekle suçlanarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tatum'un bilgisayarından binlerce çocuğa ait pornografik düzenlenmiş görüntüler çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki çocuk psikiyatristi David Tatum çocuk pornografisi üretmek ve çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulundu. Duruşmasında sunulan kanıtlara göre, çocuk ve ergen psikiyatristi 2016'dan başlayarak beş yıl boyunca çocuk pornografisi hazinesi topladı.

    KUZENİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDETTİ

    15 yaşındaki kuzenini ve reşit olmayan diğer aile üyelerini Maine'deki bir aile tatil evinde soyunup duş alırken gizlice kaydetti. Tatum, bir çocuk danışanının terapi seanslarından birinde eteğinin altına kamera yönlendirerek defalarca kaydetti.

    Kendi videoları artık yeterli olmayınca Tatum, küçüklerin giyinik resimlerini dijital olarak değiştirerek onları müstehcen hale getiren yapay zeka uygulamasına yöneldi. Yetkililer, Tatum'un yapay zekayı kullanarak değiştirdiği görüntülerden ikisinin bir okul dansından ve okulun ilk günü anısına çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyledi.

    BİNLERCE GÖRÜNTÜ BULUNDU

    2021 yılında yakalandığında Tatum'un 1.000'den fazla çocuk pornografisi başlığı vardı; bunlara ergenlik öncesi hardcore anlamına gelen "PTHC" ifadesini içeren videolar da dahil. Mahkeme kayıtlarına göre Tatum kendisine yönlendirilen suçlarını kabul etti.

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    porno çocuk psikiyatrist
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