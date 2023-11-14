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    4. 16 yaşındaki kız yenidoğan bebeğinin boğazını keserek öldürdü! Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı... Cansız bedeni dolabın içinde bulundu

    16 yaşındaki kız yenidoğan bebeğinin boğazını keserek öldürdü! Yatak odasının zemini ve duvarları kanla kaplıydı... Cansız bedeni dolabın içinde bulundu

    14.11.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki kız yenidoğan bebeğinin boğazını kesip öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Polis olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki kızın annesini battaniye sarılı yenidoğan bebeğin başında ağlarken gördü. 16 yaşındaki kız Sheridan İlçe Mahkemesinde birinci derece cinayet ve ölümcül silah kullanma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki kız doğum yaptığını ve bebeğinin nefes alamadığını söyleyerek polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki kızın babası büyük bir soğukkanlılıkla kapıyı açtı. The Scottsbluff Star Herald'ın haberine göre, polisler içeri girdiğinde kızın annesini battaniyeye sarılı bir bebeği tutarken bağırırken buldu.

    ÇOK SAYIDA BIÇAK İZİ VARDI

    16 yaşındaki kız polise verdiği ifadesinde yenidoğan bebeğe zarar verdiğini kabul etti. Adli tıp raporunda ise bebeğin boğazının nefes borusundan kesildiği ve göğsünde çok sayıda bıçak yarası bulunduğu ortaya çıktı.

    İfadeye göre, kızın ailesi polise 16 yaşındaki kızlarının mutfaktan bir bıçak alarak yenidoğan bebeğini öldürmek için kullandığını inandıklarını söyledi. İddiaya göre genç, annesine, adet döneminin yoğun olması nedeniyle ped almak için mağazaya gitmesi gerektiğini söyledi. Kısa bir süre sonra anne, kızın yatak odasının zemininde ve duvarında kan olduğunu fark etti.

    CANSIZ BEDENİ DOLAPTA BULUNDU

    Kız yaklaşık 15 dakika sonra mağazadan döndüğünde annesi onunla yüzleşti ve iddiaya göre bebeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadeye göre kızın babası, bebeği bir dolabın içinde buldu. Polis evde arama yaptığında kana bulanmış giysiler ve havlular buldu. Polis daha sonra babanın kayıp bıçağı kızın dolabında bulması üzerine eve döndü.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika yenidoğan bebek
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