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    4. Lisede skandal! Rehberlik danımanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi... Ebeveynleri evde değilken ziyaret etmiş

    Lisede skandal! Rehberlik danımanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi... Ebeveynleri evde değilken ziyaret etmiş

    14.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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    35 yaşındaki Kelly Ann Schutte'nin çocukla uygunsuz bir ilişkisi olduğunu ve ebeveynleri uzaktayken ismi açıklanmayan çocuğu evinde ziyaret ettiğini itiraf etti. 14 yaşındaki öğrenciyle defalarca cinsel birliktelik yaşadığını söyleyen Schutte, ebeveynlerin durumu polise ihbar etmesiyle yakayı fena halde ele verdi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede rehberlik danışmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Kelly Ann Schutte 14 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenciyle yasak aşkının ifşa edilmesinden sonra tutuklandı. Montgomery County mahkeme kayıtlarına göre, Schutte ilk olarak öğrenciyle bir okul gezisi sırasında yakınlaştı. Ardından ise bir süpermarketin otoparkında arabada cinsel ilişkiye girdi.

    ANNESİ DURUMU FARK ETTİ

    kapako89

    Schutte ve 14 yaşındaki öğrenci ebeveynlerinin kısa süreliğine tatile çıkması üzerine çocuğun evinde buluştu. Eve geri dönen ebeveynlerin durumu fark ederek polise Schutte'i şikayet etmesi üzerine 14 yaşındaki öğrencisi bir süredir devam eden ilişkilerini itiraf etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Rehber okul yasak aşk
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