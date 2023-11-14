Meksikalı çeteden korkunç ceza! Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar... Bir de o anları saniye saniye kaydettiler

İsmi açıklanmayan adamın Mexico City'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla saldırıya uğradığı belirtildi. Meksikalı bir çete, tecavüzcü olduğu iddia edilen bir kişiye cinsel organını bir pitbulla yedirmeden önce sokakta çırılçıplak soyarak işkence yaptı. O anların kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasından sonra yerel basında geniş yankı uyandırdı.

SALDIRILARIN SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

Saldırganlardan birinin çektiği görüntülerde, tecavüzcü olduğu iddia edilen kişinin pitbull tarafından hadım edildiği anlar yer aldı. Yerel basında yer alan haberlerde “Meksika suç örgütlerinin işkence yöntemlerinin zulüm düzeyini artırdığı” bildirildi. Görüntülerdeki adamın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken hayatta kalıp kalmadığı da bilinmiyor.