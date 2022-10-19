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Cani üvey baba kız arkadaşının üç yaşındaki kızının kafasına çivi çakarak öldürdü! “Yetiştirmek zorunda kalmak istemedim”

19.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da yaşayan 30 yaşındaki Nguyen Trung Huyen isimli bir üvey baba, sevgilisinin üç yaşındaki kızını kendi hayatını etkilediği gerekçesiyle kafasına dokuz çivi çakarak öldürdü. Üvey babanın mahkemeye verdiği ifadesinden sonra iğneyle idam edilmesine karar verildi.

Cani üvey baba kız arkadaşının üç yaşındaki kızının kafasına çivi çakarak öldürdü! “Yetiştirmek zorunda kalmak istemedim”

Vietnam mahkemesi sevgilisinin üç yaşındaki kızını öldüren bir adam idam cezası verdi. Hanoi Halk Mahkemesi, 30 yaşındaki Nguyen Trung Huyen’in kendi hayatını etkilediği ve onu büyütmek zorunda kalmak istemediği için 3 yaşındaki çocuğun kafasına dokuz çivi çaktıktan sonra iğneyle idam edilmesine karar verildiğini duyurdu. Yerel basında yer alan habere göre, Yargıç Mai Van Quang duruşma sırasında, "Sanığın davranışı çok ciddiydi. Çocuğun hayatını almak için barbarca numaralar kullanıyordu” dedi.

DAHA ÖNCE DE İŞKENCE YAPMIŞTI

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Vietnam’ın başkenti Hanoi’de sevgilisi ve kız arkadaşının 3 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Nguyen Trung Huyen’in, 2021 yılının Eylül ayından bu yana çocuğa en az 4 kez işkence yaptığı ortaya çıktı. Cani üvey babanın ilk üç saldırıda çocuğu pestisit içip tırnak yutmaya ve kollarını kırmaya zorladığı bildirildi. Mahkeme son saldırıda kendisine cevap vermediği için çocuğa çivilerle işkence ettiğini ve defalarca tokat attığını belirtti. Üvey babanın yakın çevresine, “Yetiştirmek zorunda kalmak istemedim” dediği belirtildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

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Kızının durumunu fark ettiğinde anne onu hastaneye götürdü. Saldırıdan sonra çekilen bir hastane röntgeni, yürümeye başlayan çocuğun kafatasının derinliklerinde dokuz çivi olduğunu gösterdi. Komaya giren 3 yaşındaki kız tedavisinin devam ederken iki ay sonra öldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Vietnam çivi üvey baba
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