Canım Ailem dizisinin Mertcan’ı Alpay Şayhan şimdilerde yakışıklı bir delikanlı oldu

Başrollerinde Uğur Yücel ile Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı Canım Ailem dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. İlker Aksum, Ozan Güven gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide belki de herkesin bayılarak izlediği karakter, kıvırcık saçlarıyla gönüllerde taht kuran Mertcan’dı. Bu tatlı çocuğu Alpay Şayhan canlandırmıştı. Şayhan şimdilerde koca delikanlı oldu.

İşte Alpay Şayhan’ın son hali…

CANIM AİLEM’İN MERTCAN’I SON HALİ

Canım Ailem dizisinde gönüllerde taht kuran çocuk oyuncu Alpay Şayhan şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde oynamaya başladı. 18 yaşına giren Şayhan’ı görenler kıvırcık saçlarından hemen tanıdı. Çocukken de kıvırcık saçlarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte Alpay Şayhan’ın son hali…

SEKSENLER DİZİSİNDE ROL ALMAYA BAŞLADI

Seksenler dizisinde Çaycı Mesut'un lise talebesi oğlunu oynayan Alpay Şayhan'ı, birçok kişi çok görür görmez tanıdı.

ALPAY ŞAYHAN KİMDİR?

2002 doğumlu genç oyuncu Alpay Şayhan İstanbul’da dünyaya gelmiş, Akrep burcudur. Bugüne kadar birçok projede rol alan Alpay Şayhan, özellikle ekran severler tarafından Canım Ailem dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınmıştır. Tatlı mı tatlı bir çocukluğu olan Şayhan, o dönem adeta herkesin sevgilisi haline gelmişti. Hatta öyle ki diziyi sırf onu görmek için izleyenler bile vardı. Yakışıklı olacağı o zamanlardan belli olan Alpay şimdi 18 yaşına bastı.

Rol aldığı diğer projeler ise şöyle: Anneannem, Bitmeyen Şarkı, Bizim Yenge, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Max Maceraları: Kralın Doğuşu, Kızım İçin, Ruhumun Aynası ve Muhteşem Yüzyıl : Kösem’dir. Ayrıca, Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuğu isimli sinema filminde seslendirme yapmıştır. Daha önce Arçelik ve Pınar Sucuk gibi markaların reklamlarında da yer almıştı.

Film izlemek, futbol oynamak gibi hobileri bulunan genç oyuncunun diğer bir yandan eğitim hayatı ile birlikte tiyatro ve dans eğitimleri almaktadır.



