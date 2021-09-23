MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canım Ailem dizisinin Mertcan’ı Alpay Şayhan şimdilerde yakışıklı bir delikanlı oldu

Canım Ailem dizisinin Mertcan’ı Alpay Şayhan şimdilerde yakışıklı bir delikanlı oldu

23.09.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem televizyonlarda fırtınalar estiren Canım Ailem dizisi, sıcak aile bağlarını yansıtarak izleyiciyi kendine bağlamıştı. Dizinin çok sevilen çocuk oyuncusu Mertcan’ı canlandır Alpar Şayhan şimdilerde yakışıklı bir genç oldu.

Canım Ailem dizisinin Mertcan’ı Alpay Şayhan şimdilerde yakışıklı bir delikanlı oldu

Başrollerinde Uğur Yücel ile Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı Canım Ailem dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. İlker Aksum, Ozan Güven gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide belki de herkesin bayılarak izlediği karakter, kıvırcık saçlarıyla gönüllerde taht kuran Mertcan’dı. Bu tatlı çocuğu Alpay Şayhan canlandırmıştı. Şayhan şimdilerde koca delikanlı oldu.

İşte Alpay Şayhan’ın son hali…

Canım Ailem dizisinin Mertcan’ı Alpay Şayhan şimdiler yakışıklı bir delikanlı oldu

CANIM AİLEM’İN MERTCAN’I SON HALİ

Canım Ailem dizisinde gönüllerde taht kuran çocuk oyuncu Alpay Şayhan şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde oynamaya başladı. 18 yaşına giren Şayhan’ı görenler kıvırcık saçlarından hemen tanıdı. Çocukken de kıvırcık saçlarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte Alpay Şayhan’ın son hali…

SEKSENLER DİZİSİNDE ROL ALMAYA BAŞLADI

Seksenler dizisinde Çaycı Mesut'un lise talebesi oğlunu oynayan Alpay Şayhan'ı, birçok kişi çok görür görmez tanıdı.

ALPAY ŞAYHAN KİMDİR?

2002 doğumlu genç oyuncu Alpay Şayhan İstanbul’da dünyaya gelmiş, Akrep burcudur. Bugüne kadar birçok projede rol alan Alpay Şayhan, özellikle ekran severler tarafından Canım Ailem dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınmıştır. Tatlı mı tatlı bir çocukluğu olan Şayhan, o dönem adeta herkesin sevgilisi haline gelmişti. Hatta öyle ki diziyi sırf onu görmek için izleyenler bile vardı. Yakışıklı olacağı o zamanlardan belli olan Alpay şimdi 18 yaşına bastı.

Rol aldığı diğer projeler ise şöyle: Anneannem, Bitmeyen Şarkı, Bizim Yenge, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Max Maceraları: Kralın Doğuşu, Kızım İçin, Ruhumun Aynası ve Muhteşem Yüzyıl : Kösem’dir. Ayrıca, Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuğu isimli sinema filminde seslendirme yapmıştır. Daha önce Arçelik ve Pınar Sucuk gibi markaların reklamlarında da yer almıştı.

Film izlemek, futbol oynamak gibi hobileri bulunan genç oyuncunun diğer bir yandan eğitim hayatı ile birlikte tiyatro ve dans eğitimleri almaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Öldüresiye dayak kamerada! Neye uğradığını şaşırdıÖldüresiye dayak kamerada! Neye uğradığını şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Salgının seyrinde yeni bir durum" diyerek duyurdu

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

Parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatı hakkında dikkat çeken sözler

Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatı hakkında dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

İşte Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı!

İşte Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.