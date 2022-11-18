Canım Annem'in Ela'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Belgin Şimşek'in hayatı!

Belgin Şimşek şu sıralar Canım Annem dizisinde Ela karakterine hayat veriyor. Ünlü isim, Canım Annem'de başrolü Serdar Yıldırım ile paylaşıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, 2. Sayfa'da bugün Belgin Şimşek ve Serdar Yıldırım'ı ağırladı. İşte Belgin Şimşek hakkında merak edilenler...

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu.

Ünlü oyuncunun ilk dizisi Benim Hayatım'dır. İkinci dizisi ise Tv8’de ekrana gelen Canım Annem dizisidir.

Tiyatro okuyan Belgin Şimşek 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır

Belgin Şimşek oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmektedir.

Belgin Şimşek’in boyu 1,68 cm kilosu ise 53 kg’dır.