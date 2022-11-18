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Canım Annem'in Ela'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Belgin Şimşek'in hayatı!

18.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canım Annem'in Ela'sı Belgin Şimşek 18 Kasım 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, TV 8 canlı yayınında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu daha önce de Benim Hayatım dizisinde Heves karakterini canlandırmıştı. Peki, Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Canım Annem'in Ela'sı Belgin Şimşek'in hayatı ve biyografisi...

Canım Annem'in Ela'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Belgin Şimşek'in hayatı!

Belgin Şimşek şu sıralar Canım Annem dizisinde Ela karakterine hayat veriyor. Ünlü isim, Canım Annem'de başrolü Serdar Yıldırım ile paylaşıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, 2. Sayfa'da bugün Belgin Şimşek ve Serdar Yıldırım'ı ağırladı. İşte Belgin Şimşek hakkında merak edilenler...

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu.

Ünlü oyuncunun ilk dizisi Benim Hayatım'dır. İkinci dizisi ise Tv8’de ekrana gelen Canım Annem dizisidir.

Tiyatro okuyan Belgin Şimşek 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır

Belgin Şimşek oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmektedir.

Belgin Şimşek’in boyu 1,68 cm kilosu ise 53 kg’dır.

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2. sayfa canım annem

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