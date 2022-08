Canlı ve kaliteli bir görüntü isteyenlerin tercihi olacak en iyi 4K TV seçenekleri

4K çözünürlük destekli TV çeşitleri, yüksek kalitede görsellik sundukları için birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 4K TV modelleri sıralandığında birçok ünlü markanın hem tasarım hem kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan modelleri dikkat çekiyor. Otomatik parlaklık ve ses ayarı, Wi-Fi desteği sayesinde kolayca internete bağlanabilme, Türkçe sesli komut algılayabilme ve her programda yüksek görsellik sunabilme gibi özellikleriyle öne çıkan birçok 4K TV seçeneği bulunuyor. Böylece kullanıcılar istediği özelliklere sahip modeli kolayca tercih edebiliyor. O hâlde hazırsanız bu modelleri hep birlikte incelemeye başlayalım!

1. Üstün renk kalitesi: Sony BRAVIA XR-65A80K 65 inç 164 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD OLED TV

Geniş ekranlı en iyi 4K TV 2022 modeli arasında bulunan Sony BRAVIA XR-65A80K 65 inç 164 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD OLED TV, üstün özellikleri sayesinde kullanıcılarını memnun ediyor. Ürünün Cognitive Processor XR işlemcisi, her görüntünün 4K çözünürlüğe çıkarılmasını sağlayarak keyif dolu anlar sunuyor. Tıpkı gerçek yaşantıdaki gibi görseller sunan model, kontrast dengesini de başarıyla ayarladığı için renkleri en doğal hâliyle yansıtıyor. Modern ve zarif tasarımıyla bulunduğu evlere şıklık katan ürün, Smart TV olmasıyla da kullanıcılara önemli bir avantaj sunuyor.

2. Teknolojiyi evinize taşıyın: VESTEL 50UA9600 50 inç 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Etkileyici tasarımıyla görenlerin hayranlığını kazanan VESTEL 50UA9600 50 inç 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, 50 inç boyutu ve 4K çözünürlüğündeki Ultra HD görüntü kalitesiyle benzersiz bir seyir deneyimi yaşatıyor. Sinema salonlarındaki gibi profesyonel düzeyde yüksek ses sunabilen model, evde düzenlenen film gecelerine heyecan katıyor. Dâhilî Wi-Fi özelliği sayesinde ekstra adaptörlere ihtiyaç duymadan kolayca internete bağlanabilen model, kullanıcılarına akıllı televizyonları üzerinden diledikleri gibi internette gezinme imkânı tanıyor. Ürün, Bluetooth özelliği sayesinde Bluetooth destekli akıllı telefon, tablet, bilgisayar, kulaklık ve hoparlör gibi ürünlerle eşleşebiliyor.

3. Hızlı ve yüksek performanslı: Onvo OV50350 50 inç 126 Ekran 4K Dahili Uydu Smart Android LED TV

4K TV en ucuz ve kaliteli modelleri arasında performansıyla öne çıkan Onvo OV50350 50 inç 126 Ekran 4K Dahili Uydu Smart Android LED TV, kullanıcılarına bir dolu özellik sunuyor. HDR 10 teknolojisi kullanan model, her rengi en iyi renk skalasında sunarak canlı ve dinamik bir seyir ortamı sağlıyor. ARM CORTEX A53 4 çekirdekli işlemci ve 1.5 GB RAM sayesinde model, hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca ürün, Android Smart TV özelliği sayesinde kolayca internete bağlanıp çeşitli film ve dizi uygulamalarının kullanılmasına imkân tanıyor.

4. Kusursuz görüntü: Grundig 55 GEU 7830 B 55 inç 4K Smart LED TV

En iyi 4K TV markasından biri olan Grundig, uygun fiyatlı 4K TV tavsiyesi isteyenlere Grundig 55 GEU 7830 B 55 inç 4K Smart LED TV modeliyle muhteşem anlar vadediyor. Görsellerdeki ayrıntıları belirginleştiren HDR teknoloji sayesinde çok daha gerçekçi ve keyifli seyir deneyimi sunan model, 50 Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı. 4 çekirdekli akıllı işlemcisi sayesinde farklı kanal ve uygulama geçişlerinde yüksek performans gösteriyor. Smart TV özelliği sayesinde internete bağlanarak ürün; film, dizi ve müzik gibi çeşitli içerikleri barındıran uygulamaların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

5. Zarif ve şık tasarım: Samsung UE43AU8000 43 inç Crystal Ultra HD 4K Smart TV

Kalitesi ve performansıyla adından söz ettiren Samsung UE43AU8000 43 inç Crystal Ultra HD 4K Smart TV, en başarılı 4K Smart TV modelleri arasında yer alıyor. İnce ve şık tasarımıyla görenlerden tam not alan model, seyir zevkini arttıracak birbirinden etkileyici özelliklere sahip. Dinamik kristal ekran teknolojisini kullanan model, her detayı en net şekilde sahneliyor. 4K kristal işlemcisi ve çok yönlü renk eşleştirme teknolojisi sayesinde görsellerin canlı ve ayrıntılı şekilde izlenmesine imkân tanıyor. Ürünün Smart TV özelliği sayesinde film ve dizi konusunda geniş bir çeşitlilik sunması da cabası!

6. Eğlenceyi keşfedin: Philips The One Performans Serisi 50PUS8506/62 50 inç 4K Ultra HD LED Android TV

"En iyi 4K TV hangisi?" sorusunu soranların radarına hızlı bir giriş yapan Philips The One Performans Serisi 50PUS8506/62 50 inç 4K Ultra HD LED Android TV, bol özellikleriyle kullanıcılarını mutlu ediyor. Gelişmiş kaynak motoru sayesinde ürün, her zaman canlı, parlak ve gözle görülür ölçüde net görseller sunuyor. Dolby Vision gibi HDR formatlarıyla uyumlu olan model, renkleri her zaman yüksek kalitede yansıtıyor. Film, dizi ve belgesel gibi seyir aktivitelerinin yanı sıra oyun konusunda da başarılı bir performans sergileyerek kullanıcılarından tam not alıyor.

7. Enerji tasarruflu: Regal 50R754UA9 50 inç 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

"4K TV nedir?" sorusunun yanıtını merak edenlere pürüzsüz görsel kalitesiyle yanıt veren Regal 50R754UA9 50 inç 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, en iyi 4K TV modelleri arasında bulunuyor. Ekonomik açıdan önemli bir fark yaratan avantajlı fiyatıyla da dikkat çeken model, A+ enerji sınıfı üyesi olduğu için düşük miktarda enerji harcayarak çalışıyor. Böylece elektrik faturalarına katkı sunuyor. 4K çözünürlüğündeki yüksek görüntü kalitesiyle kullanıcılarının takdirini kazanan model, ethernet kablo girişi sayesinde kolayca internete de bağlanabiliyor. Böylece çeşitli film, müzik ve oyunlara kolayca erişiliyor.

8. Kullanıcı dostu özellikler: Sony KD-55X80J 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

En iyi 4K TV tavsiyesi istendiğinde bir adım öne çıkan ve birbirinden başarılı özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran Sony KD-55X80J 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, üst seviye özellikleriyle harika bir deneyim sunuyor. X-Balanced Speaker teknolojisi kullanan model, film ve müzik seslerini net ses kalitesinde çalıyor. Işık sensörü bulunan model, bulunduğu odanın ışığına göre en uygun parlaklığı ayarlayarak her koşulda kaliteli görsellik sergiliyor. Sony markasının kalitesini taşıyan cihaz, Google TV desteğiyle 700.000'den fazla film ve dizi seçeneği sunuyor.

9. Evinize sanatsal bir dokunuş: Samsung 55LS01T SERIF 55 inç 139 Ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV

Çağdaş ve sanatsal tasarımıyla bulunduğu ortama estetik bir değer katan Samsung 55LS01T SERIF 55 inç 139 Ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV, sıra dışı özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Kolay taşınabilir olmasıyla farklı odalarda rahatça kullanılabilen model, ister ayakları üzerine oturtularak ister herhangi bir zemin üzerine konumlandırılarak kullanılabiliyor. Hangi açıdan izlenirse izlensin rahatça izlenebilen cihaz, 4K çözünürlüğündeki etkileyici görselliğiyle kaliteli ve keyifli anlar yaşatıyor. Aktif ses yükseltici özelliği sayesinde gürültü oluştuğunda otomatik ses seviyesini yükselterek izlenen programın rahatça duyulmasını sağlıyor.

10. Dilediğiniz gibi kontrol edin: LG 55UP75006 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Birbirinden başarılı elektronik ürünleriyle tanınan LG markası, Smart TV alanında da kaliteli ürün seçenekleriyle öne çıkıyor. En iyi Smart TV modelleri arasında üst sıralarda yer alan LG 55UP75006 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, 4K çözünürlük sunan Ultra HD ekran kalitesiyle büyüleyici bir seyir deneyimi vadediyor. Ürünün en önemli özelliği, sesli komutları kolayca anlayabilmesi. Türkçe dil desteğine sahip model, kanal değişikliği ve ses ayarı gibi basit komutlardan internete bağlanma gibi gelişmiş özelliklere kadar destek verebiliyor. Ürünün çeşitli elektronik arızalara karşı güvenli olması da cabası!

11. Detayları fark edin: Samsung 58TU7000 58 inç 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Geniş renk skalası ile her detayın doğal ve net bir şekilde görülmesini sağlayan Samsung 58TU7000 58 inç 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, en başarılı TV modelleri arasında öne çıkarak farkını belli ediyor. Üç taraflı çerçevesiz tasarımıyla odaklanmayı kolaylaştıran ve seyir keyfini doruk noktasına çıkaran model, kabloların arkaya gizlenmesini sağlayarak karmaşık görüntünün oluşmasına engel oluyor. Tek kumandayla TV, uydu alıcısı ve oyun konsolu kontrolüne de imkân tanıyan model, kullanıcılarına önemli bir pratiklik sunuyor.

12. Çok amaçlı kullanım: LG OLED65B16LA 65 inç 4K OLED Smart TV

Kaliteli görsellik sunan ve çağdaş teknolojileri destekleyen 4K çözünürlüklü bir TV sahibi olmak isteyenlere LG OLED65B16LA 65 inç 4K OLED Smart TV önerisi yapılıyor. Modern tasarımıyla her evin salonuna uyum sağlayan ve şık bir görünüm ortaya koyan model, OLED ekran teknolojisi sayesinde %100 renk doğruluğu sunarak etkileyici görsellik vadediyor. Renk kalitesindeki başarı 4K çözünürlükle birleştiğinde seyir keyfi ikiye katlanıyor. Oyun konusunda da kullanıcılarını memnun eden, yüksek performans sergileyen modelin Türkçe destekli sesli komutları algılayıp kolayca uygulayabilmesi de önemli bir ayrıntı.