CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe, Benfica maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadı'nda, saat 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçı büyük heyecana sahne olacakken, iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları haberimizde...
Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri;
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Ayew, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk
Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo, Gedson Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Castillo, Cervi
MUHTEMEL RAKİP BELLİ
Fenerbahçenin, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak.
FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.
Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü
Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.
FENERBAHÇE BENFİCA'YLA 6. KEZ KARŞILAŞIYOR
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce beş kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda sarı lacivertliler, rakibini İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybederek elenmişti. İki ekibin bir diğer eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler, Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle maça eşitlik getirse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR
Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.
Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.
Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.
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