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CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Benfica maçıyla Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda üst tura yükselecek takım belli olacak. Saat 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçında sarı-lacivertliler, tur atlamaktan başka bir şey düşünmüyor. 1-0 sona eren ilk Fenerbahçe - Benfica maçının rövanşı Ülker Stadı'nda oynanacak. Zorlu Fenerbahçe - Benfica maçı öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe - Benfica maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm detayları...

CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe, Benfica maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadı'nda, saat 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçı büyük heyecana sahne olacakken, iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları haberimizde...

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Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri;

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Ayew, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk

Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo, Gedson Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Castillo, Cervi

MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Fenerbahçenin, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak.

FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.

FENERBAHÇE BENFİCA'YLA 6. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce beş kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda sarı lacivertliler, rakibini İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybederek elenmişti. İki ekibin bir diğer eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler, Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle maça eşitlik getirse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

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Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hanki ganalda :)))
FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR.. TURU GEÇER..
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