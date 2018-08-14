CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçenin, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak.

Fenerbahçe, Benfica maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadı'nda, saat 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçı büyük heyecana sahne olacakken, iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları haberimizde...

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.

FENERBAHÇE BENFİCA'YLA 6. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce beş kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda sarı lacivertliler, rakibini İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybederek elenmişti. İki ekibin bir diğer eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler, Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle maça eşitlik getirse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.