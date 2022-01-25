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Amerikalı haber sunucusu Tara Brown’un canlı yayın talihsizliği! Düğmeleri açılınca zor anlar yaşadı

25.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki Amerikalı haber sunucusu Tara Brown, canlı yayında bluzunun azizliğine uğradı. Yayın sırasında 11 Eylül saldırısında kurtulan bir kişiyle röportaj yaptığı anlarda ünlü haber sunucusu düğmelerinin açılması sonucu frikik verdi. Tara, frikik verdiğini uzun bir süre fark etmeden yayına devam etti.

Amerikalı haber sunucusu Tara Brown’un canlı yayın talihsizliği! Düğmeleri açılınca zor anlar yaşadı

53 yaşında Tara Brown, 60 Dakika (60 Minutes) haber programın sunuculuğunu üstleniyor. Programda politik ve siyasi olaylara ilişkin değerlendirmeler yapan ve konuklarını ağırlayan Brown, yaşadığı canlı yayın kazasıyla gündeme geldi.

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BİR SÜRE FARK ETMEDİ

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11 Eylül'den kurtulan Pasquale Buzzelli isimli bir adamla röportaj yapan 53 yaşındaki sunucu, programa önü düğmeli ve boğazlı bir bluzla çıktı. Canlı yayınlanan programda konuğunun anlattıklarını dinlerken refleks olarak kollarını birleştiren ünlü sunucunun bluzunun ortasındaki düğmeler bir anda açıldı.

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Ünlü sunucu uzun bir süre boyunca durumu fark etmedi. Sevilen isim uyarıların sonrasında yakasını düzeltmek için bluzuna baktığında frikik verdiğini anladı.

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Frikik Amerika
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