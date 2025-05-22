Canlı yayın sırasında oldu! Fenomen kadın herkesin önünde defalarca bıçaklandı! Nedeni ise...

22 yaşındaki Luna Ambrozevicius Abrahao, 19 Mayıs'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Instagram'da canlı yayın yaparken erkek arkadaşı birçok yerinden defalarca bıçakla saldırdı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Luna'nın telefonuyla kaydettiği olay anına ait görüntülerde, kanlar içinde kıvrandığı görüldü. Çok sayıda bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılan ve acil ameliyata alınan kadın, başından, sırtından, elinden ve ayağından bıçaklanmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Durumu ciddiyetini korurken polis saldırıdan sonra olay yerinden kaçan Alex Olievira isimli erkek arkadaşını arıyor.

Polisler, dört yaşında bir kızı olan kadının, bıçaklamadan önce sevgilisi Olievira ile tartıştığını doğruladı. Komşular, polis memurlarına, çiftin yaşadığı daireden sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi.

Canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları, şiddetin artması üzerine ambulansı aradı. Luna'nın Instagram'da 255 binden fazla takipçisi var ve güzellik, moda ve dans üzerine yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.