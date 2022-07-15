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Canlı yayında akılalmaz olay! Kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti

15.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in ulusal kanallarından biri olan Suzhou TV’de ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayında haberleri sunan spiker Huang Xinqi’in bir anda burnu kanamaya başladı. Yayını kesmeyen Xinqi ve partneri haberleri sunmaya devam etti. Xinqi’in bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Canlı yayında akılalmaz olay! Kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti

Çinli bir haber spikeri , canlı yayında burnundan kan akmaya başladıktan sonra günün olaylarını okumaya devam etti. Burnundan akan kanın ağzına ulaşmasına rağmen Xinqi sakinliğini koruyarak hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da viral hale gelen görüntülerde Xinqi yüzündeki kanı silmeden haber bültenini tamamlamayı başardı.

BÜLTENİ BİTİRMEYİ BAŞARDI

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Xinqi ana haberin canlı yayını sırasında sakinliğinden ödün vermeden bülteni bitirmeyi başardı. Görüntülerin sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmesi üzerine bültenin bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Huang Xinqi, profesyonelliğin hayatının her alanında yer aldığını ve o an tek düşüncesinin yayını sürdürmek olduğunu söyledi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcıları Xinqi’nin davranışı karşısında adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Xinqi’nin profesyonelliğini överken bazıları ise sağlığının daha önemli olduğunu savunarak bülteni bitirmemesi gerektiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı olaya ilişkin olarak, “Bu durumu profesyonellik olarak algılamıyorum. Kamerayı yanındaki partnerine çevirmek ne kadar zor olabilir ki?” yorumunu yaptı.

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Çin ana haber bülteni
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