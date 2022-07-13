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Canlı yayında bir anda pantolonunu indirdi! Sunucu ne yapacağını şaşırdı

13.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN’in Los Angeles’ta yaptığı canlı yayın sırasında yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabir Sarah Sinder’in haber sunduğu anlarda ismi açıklanmayan bir kişi bir anda kadraja girerek canlı yayında pantolonunu indirdi. O anlarda kameraya çekildiğinden habersiz olan kişi canlı yayında tuvaletini yaptı.

Canlı yayında bir anda pantolonunu indirdi! Sunucu ne yapacağını şaşırdı

CNN’in Los Angeles’ta yaptığı canlı yayın sırasında muhabir Sarah Sinder maskeyle canlı yayına çıkarak Amerika’da hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin bir raporu sunuyordu. Haberin sunulduğu anlarda bir kişi kameranın çekim alanındaki kumsalda pantolonunu indirerek bir anda tuvaletini yapmaya başladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Rejiden gelen uyarının sonrasında Sinder, arkasındaki görüntüyü kapatabilmek için bir adım sağa kaydı. Ancak sosyal medyada gündem yaratan görüntülere kullanıcılar yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerin ardından “Gerçekten bir medeniyet zirvesine ulaşıyoruz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Halka açık bir alanda bunu yaptığına inanamıyorum” dedi.

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canlı yayın
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