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  4. Canlı yayında Arto Seren Serengil'in damarına bastı! Sinirlenen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Canlı yayında Arto Seren Serengil'in damarına bastı! Sinirlenen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

19.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto ve Seren Serengil bu konuyu tartışırken gerilim yaşadı. Arto'nun bu durumu normal karşılaması üzerine çılgına dönen Serengil, "Bu en büyük ahlaksızlıktır normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti.

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle günlerdir konuşulan çiftten Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı.

SEREN STÜDYODAN ÇIKTI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu ele alındı. Arto, bir kadının yanındaki erkeğe sahip çıkması gerektiğini ve bir insanın sevgilisinin arkadaşıyla daha sonra ilişki yaşayabileceğini savununca Seren Serengil ve Bircan Bali çileden çıktı. Arto'nun arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşanmasının normal olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Seren Serengil "Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti.

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"SEREN'İN EN BÜYÜK YARASI"

Serengil'in yayını terk etmesinin ardından Arto'ya tepki gösteren Bircan Bali ise "Neden böyle konuşuyorsun Seren'in zaten en büyük yarası" dedi. Yaşanan fikir ayrılıklarının ardından programa ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hergun seren hayırdır????? yıne dunyayı kurtarmıslar))

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