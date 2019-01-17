Canlı yayında Bahçeli'nin prompter öfkesi!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Konuşmasını bir süre normal bir akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasının ardından sinirlerine hakim olamadı.

"KALDIRIN BUNLARI YA"

İşte Bahçeli'nin canlı yayın sırasında, "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" dedi.

KAĞITTAN OKUMAYA BAŞLADI

Bahçeli daha sonra prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.

