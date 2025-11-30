Canlı yayında bomba alarmı! Zelenskiy'le konuşurken Paris'teki bina boşaltıldı

Fransız haber kanalında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapılan canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi. Yayın sırasında sirenler çalmaya başladı ve canlı yayın aniden kesildi. Kanalın başkent Paris'teki binası tahliye edildi.

EMNİYETİ ARAYIP 'PATLATACAĞIM' DEDİ

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bina çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Yaklaşık 2 saat süren kontrollerin ardından çalışanlar yerel saatle 19.00 civarında binaya geri döndü. Kimliği belirsiz bir kişinin emniyeti arayarak kamu yayıncısının binasını patlatacağını söylediği öğrenildi.

YAKIN ZAMANDA BENZERİ YAŞANDI

Benzer bir bomba ihbarı 15 Kasım'da BFMTV'nin Paris'teki merkezinde yaşanmıştı. İhbar nedeniyle bina tahliye edilmiş ve yayınlar 2 saatten uzun süre kesintiye uğramıştı. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından çalışanlar binaya dönmüştü.