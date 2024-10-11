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Canlı yayında burnu kanamış yayına çıkamamıştı! Sabaha kadar hastanede kaldı... Cem Öğretir son durumunu anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 09:09
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Esra Erol bazı günler programı kapatırken ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün haber başlıklarını öğreniyordu. Önceki akşam Cem Öğretir canlı yayında tam haber başlıklarını açıklarken bir anda burnu kanadı. Canlı yayındaki bu anlar büyük paniğe neden oldu ve Öğretir yayına çıkamadı. Ünlü spikerin sağlık durumu merak edildi.

Canlı yayında burnu kanamış yayına çıkamamıştı! Sabaha kadar hastanede kaldı... Cem Öğretir son durumunu anlattı

Esra Erol kendi programının sonunda ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün haber başlıklarını öğreniyordu. Önceki akşam canlı yayında panik dolu anlar yaşandı.

Ünlü spiker Cem Öğretir haber başlıklarını aktarırken bir anda burnu kanadı. Öğretir canlı yayındaki bu rahatsızlığının ardından ATV Ana Haber'i de sunamadı.

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SON DURUMUNU ANLATTI

Herkes Cem Öğretir'e ne olduğunu ve nasıl olduğunu merak ederken ünlü spiker dün akşam Atv Ana Haber'e evinden canlı olarak bağlandı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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'BEN GAYET İYİYİM'

Öğretir; 'Haberin içeriği o kadar da vahim değil. Tam benim sunumun bitmişti ki bir sıcaklık hissettim burnumdan aşağıya doğru. Açıkçası ben bunu burun akması olarak nitelendirdim. Kan olduğunun farkına sonradan vardım. Kanama devam edince yayını devam etmek zorunda kaldım. Ben gayet iyiyim. Elbette bir tansiyon olma ihtimali var. Tetkiklerim yapılacak. Şu anda gayet iyiyim.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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